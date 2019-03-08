Линия разграничения: «Пограничники ДНР» жалуются, что на них жалуются. Новости

На контрольно-пропускных пунктах (КПП) «ДНР» на линии разграничения кроме «республиканских» «пограничников» работают представители многих смежных структур – «таможни», «МЧС», «МВД» и др. При этом жалобы людей, поступающие на «горячие линии», касаются в большинстве своем именно «пограничников». Об этом в интервью местной газете рассказал начальник «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих.

Он связывает ситуацию с жалобами с тем, что люди не разбираются, представитель какой структуры нарушил их права. Рыжих отметил, что у «каждого нашего сотрудника в обязательном порядке есть жетон с идентификацией, у таможенников – бейджи». «Представителей некоторых смежных ведомств можно отличить лишь по форме. Нередко они представляются пограничниками. Соответственно, граждане, не совсем вникая в суть, жалобы адресуют в наш адрес», – сетует он.

По его мнению, часть смежных структур нужно убрать с линии разграничения. «Задействовано много смежных структур. Некоторые из них, не скажу, что вовсе не нужны, но они дублируют как наши функции, так и таможенников. Основную работу на пунктах пропуска должны выполнять пограничники и таможенники. Остальные, сопутствующие, такие, например, как ветеринарная служба, должны задействоваться лишь по приглашению, скажем, таможни», – сказал Рыжих.

«Вообще, я считаю, если исключить из процесса определенную категорию служб, не задействованных ни в пограничном, ни в таможенном контроле, сократится время пересечения границы. Гражданам будет легче, и жалоб будет меньше», – добавил он.

Рыжих признал, что на «горячую линию» «СПО МГБ ДНР» (071-300-19-87) поступает много жалоб. «Но обращаясь на горячую линию, граждане должны называть данные конкретного сотрудника, к которому есть претензии. Только имея на руках точные данные пограничника, мы можем принять меры и разобраться в ситуации. А из каких-то общих формулировок и эмоций выводы сделать трудно», – отметил он.

В этой связи не все жалобы принимаются к рассмотрению. «Жалобы поступают, и если есть в них конкретика, то мы разбираемся. Случается, что мы вместе с заявителем жалобы выезжаем на КПП для выяснения ситуации. Некоторые заявители в силу только им известных причин отказываются выезжать по их же жалобе. Тогда возникает вопрос о справедливости претензий к нашим сотрудникам», – резюмировал он.

Ранее Рыжих пояснил неудовлетворительную работу контрольно-пропускных пунктов «ДНР» нехваткой бюджета.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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