Финансирование терроризма: Эксперт рассказал о сложностях возвращения Донбасса и Крыма. Новости

В Украине нужно изменить законодательство с учетом переходного периода, который необходим для полного возвращения под контроль украинских властей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Об этом рассказал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Абсурд – это статья под названием "Финансирование терроризма", которая строго говоря, позволяет привлечь к ответственности человека, который, например, шаурмой торгует на набережной Ялты [в Крыму], официально оформлен, из его зарплаты вычитают суммы, и они идут в качестве налогов в оккупационный бюджет [России]. По Донецку нечто подобное», – говорит он.

По его словам, законопроектом «О прощении» эти возможности «отрезали». «Мы четко очертили 24 статьи Уголовного кодекса, по которым можно предъявлять обвинения. Количество статей ничего не определяет, но когда мы еще раз промониторили, то пришли к тому, что по этим 24 статьям примерно полмиллиона человек находятся в зоне риска привлечения к уголовной ответственности», – отметил Сенченко.

«Сказать: "Давайте мы механически ограничим – не полмиллиона, а оставим 100 тыс.". С нами никогда не согласятся украинские граждане, которые защищали свою страну, были волонтерами, в окопах воевали за свою страну, их родные, близкие и так далее. Поэтому тут механический подход вообще неприемлем. Очень важно, чтобы эти все предложения были осмыслены, адекватно восприняты, обсуждены. Люди имеют право на очень широкое участие в этом деле», – считает эксперт.

Он также заявил, что для возвращения Донбасса и Крыма Украине нужно постконфликтное законодательство, а из 6 млн украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях, около 1 млн человек могут попасть под уголовную ответственность, согласно действующим сейчас украинским законам.

Напомним, в 2018 году украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Как говорят авторы, в нем учтены все предложения, поступившие в процессе общественного обсуждения законопроекта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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