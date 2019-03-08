«Льгота прет»: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка»:

Сергей: «10:10 (киевское время). Горловка в Украину: 50 машин в сетке полиция пусто. На остальных – сразу на заезд».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл):

Светлана: «9:40. "Каргил" в Украину: машин 30, движение слабое, льгота прет»;

Максим: «10:36. "Каргил" в Украину: машин 40, льготы – 15»;

Максим: «10:50. "Каргил" в Украину: уже машин 20, льготы – 5»;

Максим: «11:35. Только что была протяжка, результат: "Каргил" в Украину – машин 10, льготы нет»;

Максим: «12:04. Сейчас на "Каргиле" до 10 машин в Украину, льготы нет. В Донецк – машин 20-25»;

Дмитрий: «12:12. "Каргил" на выезд – пусто»;

Андрей: «12:36. "Каргил" на Донецк – уже 50-70 машин»;

Максим: «13:00. "Каргил" в Донецк – не шевелятся. В 10:35 было 20 машин до блоков, заехал на пост в 12:40. Из Донецка – 20 машин в основной очереди, но пошла протяжка в Украину, и 2 машины осталось»;

Юрий: «14:15. На "Каргиле" в сторону Курахово – 3 машины».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка»:

Анастасия: «10:02. КПП "Еленовка" в сторону Мариуполя – машин 20. В Донецк –20 машин и 5 льготы»;

Самуил: «11:35. На Еленовке из Донецка в Мариуполь – 42 авто»;

Марина: «12:04. "Еленовка" в Украину – очередь до второго туалета, машин 50»;

Самуил: «12:36. 27 авто Еленовка из Донецка»;

Марина: «14:35. Еленовка – пусто в Донецк. В Украину – пусто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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