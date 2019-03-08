В роддом Краматорска доставили гуманитарную помощь от Франции. Новости

В роддом Краматорска (Донецкая обл.) военные Объединенных сил доставили медицинское оборудование и мебель. Это гуманитарная помощь из Франции, которая прибыла на Донбасс еще в январе, теперь ее распределяют по больницам Донецкой и Луганской областей.

«Мы сначала изучаем потребности, кому и что необходимо, а в дальнейшем уже передаем необходимую медицинскую помощь. В целом это будет 10 медицинских учреждений, среди них – 4 военных госпиталя. Мы уже передали ее областной травматологической клинике, которая расположена в Лимане», – заявил командующий ООС Сергей Наев.

В Краматорске украинские военные накануне 8 марта разгрузили два грузовика с медицинским оборудованием, мебелью и гигиеническими наборами. Их привезли для медперсонала и пациентов роддома. Оборудование врачи будут использовать через неделю. Его общая стоимость – 200 тыс. грн.

«В период реформирования, конечно, нам это очень нужно: и мебель, и медицинские халаты, и та же обувь для операционных. Прикроватные тумбочки, допустим, будут использоваться в палатах. Кресла могут быть использованы в холлах, в столовых», – отметила и. о. главного врача областного перинатального центра г. Краматорск Таисия Птица.

Это не первая гуманитарная помощь, которую доставили украинские военные в Краматорск. В прошлом году роддому передали аппаратуру для реанимации новонарожденных.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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