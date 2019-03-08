«Мы с гордостью поддерживали ДНР»: Сотрудники Донецкого метзавода остались без работы. Новости

В «ДНР» остановлен Донецкий металлургический завод, оборудование – законсервировано, сотрудники отправлены в «домашний простой». Перспектив запуска предприятия нет. Об этом говорится в обращении трудового коллектива Филиала № 1 «Донецкий металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис», которое распространяется по «республиканским» группам в социальных сетях.

В обращении отмечается, что на сегодняшний день на предприятии сложилась «просто катастрофическая ситуация как для всех сотрудников, так и для самого завода».

«У нас на заводе работают целые трудовые династии, люди, которые пришли сюда еще студентами и всю жизнь посвятили своему предприятию. Пришли и молодые специалисты. И никто не бросил производство даже в самые трудные для Донбасса времена. Мы не уехали как многие и даже под бомбежками ходили на работу… Для каждого из нас ДМЗ – это жизнь! Любой житель Донецка чувствует себя спокойнее, если слышен легендарный гудок ДМЗ!», – пишут сотрудники.

При этом они акцентируют, что «с гордостью поддержали Донецкую народную республику».

«Но из-за управленческих ошибок руководства филиала, сегодня ДМЗ полностью остановлен. Оборудование большинства цехов законсервировано. Перспектив запуска вообще нет. Почти весь коллектив отправлен в домашний простой, а проще говоря, на 2/3 оклада. Нам обещали, что в зиму мы войдем с работой на полную мощность, а на деле мы остались без сырья, без заказов, а наши семьи без средств к существованию», – констатируют трудящиеся.

Они возмущены, что руководство «Внешторгсервиса» (которое руководит предприятием после «национализации» завода) не доносит до коллектива никакой информации. «Поэтому мы просто кричим в отчаянии и обращаемся к руководству республики, ко всем, кто может повлиять на ситуацию. Мы очень хотим жить на нашей родине и трудиться на благо Донецкой народной республики… Сохраните наш завод, помогите сохранить коллектив!!!», – резюмируется в обращении.

Читайте также: