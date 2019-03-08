В семье – об Украине, в школе – иное: В «Л-ДНР» детей зомбируют пропагандой РФ. Новости

На неподконтрольном Украине Донбассе в этом году около 120 тыс. детей нуждаются в получении свидетельств об образовании украинского государственного образца. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Фонд "Открытая политика"» Ирина Жданова.

«Эти данные приводил образовательный кластер ООН. Они давали прогнозируемую цифру за 2019 год. Это большая проблема, потому что речь идет и о среднем образовании. Государственные стандарты в Украине и те стандарты, которые есть на оккупированных территориях, абсолютно несовместимые», – говорит она.

Общественница отметила, что в «Л-ДНР» ввели новые образовательные программы еще в 2017 году, которые адаптированы под Россию: «Украина никаким образом не планирует признавать их "документы" ни о высшем образовании, ни документы о среднем образовании. Тут [жителям неподконтрольного Донбасса] можно сказать одно: не теряйте времени, прикрепляйтесь либо к дистанционному образованию [в Украине], либо есть такая форма, как экстернат – это еще более простая формула, чем дистанционное образование».

«Два месяца назад нам на "горячую линию" поступил звонок из Донецка. Отец был взволнован тем, что его ребенок, который учится в начальной школе, имеет диссонанс: в семье рассказывают об Украине и реалии Украины, в школе – совсем другая информация дается. И он понял, что ребенок должен учиться в школе на подконтрольной территории дистанционно, чтобы у него было авторитетное мнение, которое формировало бы мировоззрение этого ребенка», – рассказала эксперт.

Она также напомнила, что в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения.

Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса, желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища, могут бесплатно получить консультации, обратившись на «горячую линию» проекта «Доступное образование» по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522;

Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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