Священник-переселенец в Доброполье открыл бизнес по очистке воды (Фото). Новости

Священник Сергей Казьменко, вынужденный в 2014 году покинуть поселок Еленовка, в Доброполье (Донецкая обл.) открыл бизнес по очищению водопроводной воды.
Казьменко с супругой все лето 2014 года в качестве волонтеров помогали жителям Донбасса покинуть зоны обстрела, сами же выехали из Еленовки осенью 2014 года.
Средств на новом месте не хватало, и чтобы прокормить семью священник решил заняться водным бизнесом. Вложил 650 долл., которые откладывал на «черный день», а также получил грант под свой проект.
Приобрел смягчитель воды, УФ-лампу и систему обратного осмоса. «Доброполью нужна чистая вода – на Донбассе вода из-под крана очень низкого качества», – говорит Казьменко.
Сейчас в Доброполье он устанавливает пункты очищения питьевой воды. Воду очищает бактерицидным рециркулятором и озонатором. Переселенец говорит, что бизнес очень популярен, поэтому планирует расширяться.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам проекта «Шо там»
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