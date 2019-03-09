Священник-переселенец в Доброполье открыл бизнес по очистке воды (Фото). Новости

Священник Сергей Казьменко, вынужденный в 2014 году покинуть поселок Еленовка, в Доброполье (Донецкая обл.) открыл бизнес по очищению водопроводной воды.

Казьменко с супругой все лето 2014 года в качестве волонтеров помогали жителям Донбасса покинуть зоны обстрела, сами же выехали из Еленовки осенью 2014 года.

Средств на новом месте не хватало, и чтобы прокормить семью священник решил заняться водным бизнесом. Вложил 650 долл., которые откладывал на «черный день», а также получил грант под свой проект.

Приобрел смягчитель воды, УФ-лампу и систему обратного осмоса. «Доброполью нужна чистая вода – на Донбассе вода из-под крана очень низкого качества», – говорит Казьменко.

Сейчас в Доброполье он устанавливает пункты очищения питьевой воды. Воду очищает бактерицидным рециркулятором и озонатором. Переселенец говорит, что бизнес очень популярен, поэтому планирует расширяться.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам проекта «Шо там»

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