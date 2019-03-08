Позывной «Малыш»: Разведчица батальона «Айдар» рассказала о боях на Донбассе. Новости

Разведчица штурмовой группы батальона «Айдар» Андриана Сусак с позывным «Малыш» работала на украинскую армию по обе стороны линии разграничения на Донбассе. Она отправилась добровольцем на фронт в 2014 году и принимала участие в боях на Луганщине.

Девушка имеет высшее образование и до войны работала в успешной компании в Киеве, на Донбассе же была частью штурмовой группы батальона «Айдар», которая первой вступала в бой, отвоевывала украинские населенные пункты и производила «зачистку» территории.

«Я не знала, кем я буду на войне. Это был неосознанный выбор. Попала в Луганскую область. Я точно знала, что буду принимать участие в боевых действиях, но я не знала, что смогу быть эффективной именно в штурмовой группе. У меня не было опыта парамедика, не было опыта снайпера и еще кого-то до этого», – говорит она.

«Первый мой бой был в Счастье. Когда мы шли штурмовать Счастье, я еще ничего не умела. Я помню, что я не умела разрядить автомат. Я выстрелила во врага, я выстрелила в цель, а дальше я не знала, как себя вести. Мой побратим шел за мной, и до моста, когда уже был штурм самого моста и блокпоста, я несла автомат [дулом кверху], чтоб его не прострелить», – вспоминает Андриана.

По ее словам, навыкам боя она начала уделять внимание после второй битвы за населенный пункт Металлист. «Когда ребята меня принимали в группу, они меня вывезли на полигон, дали бросить гранату, еще что-то. Но все у меня появилось во время боя. В такие моменты организм так мобилизуется, что я даже не знаю – предки открываются или что-то еще. Ты просто делаешь свою работу», – рассказывает девушка.

«У меня не было гранатомета, у меня был обычный автомат и пара гранат – с этим можно справиться», – отметила Андриана.

Как сообщалось ранее, 6 украинок, воевавших на Донбассе, посетили штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия), где встретились с представителями Североатлантического Альянса и рассказали о российской агрессии против Украины. О российской агрессии в НАТО говорила и Андриана Сусак – она также одна из героинь фильма «Невидимый батальон».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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