У России нет иммунитета в судах Украины: Эксперт о компенсации ущерба за войну на Донбассе. Новости

Украина неэффективно занимается юридическим наступлением на Россию в вопросе компенсации ущерба пострадавшим от войны на Донбассе, как на страну-агрессора, помочь в этом взялась команда профессиональных юристов. Об этом рассказал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Мы разработали очень мощную стратегию наступления на юридическом фронте. С этой целью мы проанализировали все судебные процессы, смогли найти и перевести судебные решения, которые касались ответственности за агрессию, начиная с Первой мировой войны», – говорит он.

«Когда мы первый раз пошли в суд, нам судьи у виска крутили: "Что вы нам рассказываете? Надо всех отправлять в Европейский суд по правам человека". А мы в ответ задаем простой вопрос: "Может ли ЕСПЧ рассмотреть заявления 2 млн украинских граждан?". Очевидно, что нет. И мы смогли доказать, и доказать с примерами, законами – мы нашли и перевели законы, которые касаются судебного иммунитета государства – продолжил Сенченко.

По его словам, юристы проанализировали законы США, Канады, Великобритании, Сингапура, Новой Зеландии и Пакистана. «Это страны так называемого общего права – британская ветвь права. И мы доказали, что ни одна из этих стран в случае агрессии не будет посылать своих граждан в международные суды. В мире принято, но по-разному имплементировано в каждой стране, концепция функционального иммунитета государства, которая в наших обстоятельствах подчеркивает, что Россия уже не обладает судебным иммунитетом в судах нашего государства, потому что она – агрессор, в результате ее действий погибли люди», – отмечает эксперт.

«В связи с этим украинские суды правомочны принимать такие решения, и они не слабее, чем решения ЕСПЧ. Правда, их точно также тяжело исполнить, как и решения ЕСПЧ в отношении неадекватного государства», – подчеркнул Сенченко.

Он добавил, что свою концепцию юридического механизма о компенсации ущерба за войну на Донбассе юристы представили украинским властям, предлагали информировать посольства стран мира о решениях украинских судов, вынесенных в пользу граждан Украины, но не получили поддержки: «Это не просто предложения. Мы даем десятки, а теперь уже сотни судебных решений, в которых зафиксированы доказательства. Это решения, которыми страна может стучать по столу где-угодно – в Гааге, на трибуне ООН».

Эксперт также заявил, что для возвращения Донбасса и Крыма Украине нужно постконфликтное законодательство, а из 6 млн украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях, около 1 млн человек могут попасть под уголовную ответственность, согласно действующим сейчас украинским законам.

Напомним, в 2018 году украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Как говорят авторы, в нем учтены все предложения, поступившие в процессе общественного обсуждения законопроекта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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