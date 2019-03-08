На Донетчине 52 квартиры хотят передать в лизинг полицейским (Перечень по городам). Новости

Государственное ипотечное учреждение объявило конкурс на отбор жилья в Донецкой области, которое может быть приобретено данным ведомством для передачи его в финансовый лизинг. Таким образом планируют приобрести 52 квартиры для полицейских и сотрудников службы гражданской защиты, которые будут выкупать недвижимость частями в форме лизинга. Об этом сообщается на сайте ГИУ.
К отбору планируется 52 квартиры в Донецкой области по следующим распределением:
г. Мариуполь:
- до 9-ти 1-комнатных квартир;
- до 11-ти 2-комнатных квартир;
- до 17-ти 3-комнатных квартир.
г. Краматорск:
- до 2-х 2-комнатных квартир;
- одну 3-комнатную квартиру;
г. Славянск:
- до 4-х 2-комнатных квартир;
г. Курахово:
- одну 1-комнатную квартиру;
- одну 3-комнатную квартиру;
г. Покровск (до переименования Красноармейск):
- до 2-х 3-комнатных квартир;
г. Волноваха:
- одну 3-комнатную квартиру;
г. Константиновка:
- одну 3-комнатную квартиру;
г. Дружковка:
- одну 1-комнатную квартиру;
г. Лиман:
- одну 3-комнатную квартиру;
Срок подачи документов для участия в конкурсе – с 5 марта по 22 марта 2019 года (включительно до 12;00 по киевскому времени).
Конкурсная документация, перечень документов и их форма, требования к жилью, реквизиты и другая полезная информация доступна на сайте ГИУ по ссылке: http://ipoteka.gov.ua/node/2550 Ответы на вопросы участники конкурса могут получить по тел. (044) 207-14-00.
Комментарии