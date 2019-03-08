На Донетчине 52 квартиры хотят передать в лизинг полицейским (Перечень по городам). Новости

Государственное ипотечное учреждение объявило конкурс на отбор жилья в Донецкой области, которое может быть приобретено данным ведомством для передачи его в финансовый лизинг. Таким образом планируют приобрести 52 квартиры для полицейских и сотрудников службы гражданской защиты, которые будут выкупать недвижимость частями в форме лизинга. Об этом сообщается на сайте ГИУ.

К отбору планируется 52 квартиры в Донецкой области по следующим распределением:

г. Мариуполь:

до 9-ти 1-комнатных квартир;

до 11-ти 2-комнатных квартир;

до 17-ти 3-комнатных квартир.

г. Краматорск:

до 2-х 2-комнатных квартир;

одну 3-комнатную квартиру;

г. Славянск:

до 4-х 2-комнатных квартир;

г. Курахово:

одну 1-комнатную квартиру;

одну 3-комнатную квартиру;

г. Покровск (до переименования Красноармейск):

до 2-х 3-комнатных квартир;

г. Волноваха:

одну 3-комнатную квартиру;

г. Константиновка:

одну 3-комнатную квартиру;

г. Дружковка:

одну 1-комнатную квартиру;

г. Лиман:

одну 3-комнатную квартиру;

Срок подачи документов для участия в конкурсе – с 5 марта по 22 марта 2019 года (включительно до 12;00 по киевскому времени).

Конкурсная документация, перечень документов и их форма, требования к жилью, реквизиты и другая полезная информация доступна на сайте ГИУ по ссылке: http://ipoteka.gov.ua/node/2550 Ответы на вопросы участники конкурса могут получить по тел. (044) 207-14-00.