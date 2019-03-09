В какую сумму обойдется открытие аэропорта в Мариуполе, – мнение. Новости

Для открытия аэропорта в Мариуполе (Донецкая обл.) понадобятся десятки миллионов долларов, потому что необходимо соответствующее оснащение и реконструкция этого объекта для осуществления пассажирского авиасообщения. Об этом рассказал авиационный эксперт Кирилл Новиков.
«Аэропорт до закрытия полетов был в неплохом состоянии, если рассматривать его в контексте полетов гражданской авиации на ближнемагистральных небольших самолетах, преимущественно антоновских самолетах. Если сегодня говорить о возобновлении полетов современными пассажирскими самолетами, то той инфраструктуры недостаточно», – считает он.
«Это касается и аэронавигационной инфраструктуры, и состояния аэродрома в целом», – продолжил Новиков.
По его мнению, Украина вряд ли сможет выделить крупную сумму на оснащение аэропорта в Мариуполе из государственного бюджета.
«Порядок цифр известен сегодня для практически каждого регионального аэропорта. Реконструкция или строительство нового аэровокзала на примере Запорожья – это 25 млн долл. Реконструкция или поддержание в соответствующем состоянии аэродромной инфраструктуры – это дискуссионный вопрос. Строительство новой, я думаю, не рассматривается, но если капитальный ремонт или капитальная реконструкция, то это еще 25-30 млн долл.», – предположил эксперт.
«Ну, и обновить авиационное оборудование. То есть – мы говорим о достаточно большом финансовом ресурсе, который сегодня Украина из государственного бюджета, наверное, не сможет гарантировать. Соответственно, нужны другие – внешние источники», – добавил Новиков.
Эксперт также убежден, что в Мариуполе открывать аэропорт для пассажирского авиасообщения пока опасно из-за близости зоны боевых действий.
Как сообщалось ранее, 1 марта президент Украины Петр Порошенко поручил начальнику Генштаба ВСУ, министрам обороны и инфраструктуры, а также губернатору Донецкой области проработать вопрос запуска аэропорта «Мариуполь».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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