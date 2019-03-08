Тушенку из Путина: Украинцы по-разному отреагировали на сгущенку в честь жены Бандеры (Фото). Новости

Ичнянский молочно-консервный комбинат (Ичня, Черниговская обл.) к Международному женскому дню выпустил сгущенное молоко, на банках которого изображены жены Степана Бандеры, Павла Скоропадского и Михаила Коцюбинского. Об этом сообщает пресс-служба комбината на своей странице в Facebook.

«Украинские женщины настолько невероятны, что о них хочется слагать легенды, петь песни и снимать фильмы. Но, готовясь к 8 Марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужей. Поэтому, вспомним истории жизни Веры Коцюбинской, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, – это немалая сила!», – говоритяс в сообщении.

Украинцы по-разному восприняли такой креатив, своей реакцией они делятся в социальных сетях.

Многие акцентируют, что консервная банка – не место для размещения изображений выдающихся соотечественников:

Ганна Стульская: «Бойкотую вашу продукцію, хоча роками її купувала... Мені страшно... бо поняття міри, етики, естетики відсутнє... Ви не розумієте, ЩО ви зробили і ЯК це виглядає!?»

Ната Орлова: « Ічнянський МКК, дуже печально, що ви цього, навіть, не розумієте.... Давайте портрет вашого керівника надрукуємо на банці з зарізаною, тушкованою свинею! Зробимо його популярним! Ви щось конкретно переплутали... Це недоречно і неетично. Підтримайте друк дитячої книги, спонсоруйте художника-ілюстратора, виготуйте білборд, організуйте цікавий творчий вечір з залученням відомих акторів, читців, тощо. А ці банки разом з портретами полетять в сміттєві баки...от і все!»;

Тетяна Семенова: «Яка дурня, сором. Треба книги писати про ціх жінок, портрети з них писати, а ви їжу .... тьху».

Но есть и оппоненты негативному мнению:

Ольга Коростелева: «Тим, кого обурють портрети видатних жінок на банках. А вас не обурюють портрети Лесі Українки на грошових купюрах? Може, треба від цих грошей відмовитися? Так в усьому можна дійти до маразму»;

Богдана Тараніна: «От не розумію, чому всім так не подобається – крутий дизайн, хороша ідея. Відразу подумала, де таку можна купити. Бо якби не було Віри Коцюбинської, то чи був би Коцюбинський таким, яким ми його знаємо?.. І ідея саме портретів на "консервах" (як писали нижче) теж достатньо символічна – може ти просто жінка, яка робить налисники зі згущиком, але ти підтримуєш цим свого чоловіка (не подобається слово "чоловік" тоді партнер). І це жодним чином не принижує жінку як таку, що "обслуговує" чоловіка – скільки я знаю пар, де генієм була саме жінка»;

Татьяна Кабакова: «Більшість незадоволених коментаторів навіть не здогадувалося про існування цих жінок, штош, хоч якийсь сенс від вашого палання»;

Анастасия Витер: «А де можна таку купити? Мені подобається така ідея, до цього посту я не цікавилась цими жінками, не знала про них. Ця популяризація працює)))»

Оля Башта: «Книги прочитают десятки, а этикетки – сотни тысяч!))) Молодцы!».

«Та выпустите уже тушенку из Путіна», – разрядил дискуссию Александр Пархомчук, чей посыл набрал больше всего «лайков»,.

После возмущений в соцсети в комментариях пресс-служба уточнила, что «это подарочная лимитированная серия. Не для широкой общественности». «Эта серия не для продажи. Мы бы никогда не позволили себе зарабатывать, торгуя историей Украины. Задача этой акции – напомнить обществу о великих украинок. Мы сожалеем, что вы видите везде измену вместо того, чтобы уважать тех, кого мы здесь обсуждаем», – резюмировал в пресс-службе Ичнянского МКК.

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