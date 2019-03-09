В Мариуполе разрушаются надгробия старинного еврейского кладбища (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) разрушаются надгробия старинного еврейского кладбища. Многие из них уничтожили вандалы. Чтобы сохранить памятники местные историки хотят предоставить еврейском кладбищу статус культурного наследия.

Как сообщил руководитель общественной организации «Архи-город» Андрей Марусов, самое старинное надгробие на кладбище датируется 1888 годом, надписи на нем разрушены временем и выяснить, кто похоронен под ним не удалось.

Историки насчитали 15 подобных старинных надгробий на еврейском кладбище в Мариуполе. Перед тем, как оформить их, как объект культурного наследия, их реставрируют.

«У нас задача расшифровать все старинные надгробия, которые здесь находятся, установить имена людей, которые здесь похоронены, которые жили в Мариуполе. Благодаря помощи волонтеров, такая работа уже ведется. Хотим достать кладбищенские книги, в которых должна быть информация о том, кто здесь похоронен», – сообщил Марусов.

«Сейчас оно никак не защищается. Если предоставить ему статус объекта культурного наследия, это значительная защита, чтобы сохранить либо все это кладбище, оно сравнительно небольшое, либо отдельные надгробия», – добавил общественник.

Все надписи на надгробиях на иврите, декорированы рисунками животных и различными символами. «Звезда Давида – всем известна. На самом деле, когда она на надгробии, это означает, что здесь похоронен мужчина. Если светильник – это значит, что похоронена женщина», – отмечает Марусов.

Еврейское кладбище в Мариуполе было основано в 1872 году. им пользовались почти 100 лет. Здесь похоронены более 200 местных жителей еврейской национальности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»