На Луганщине военная медсестра спасла из-под обстрелов более 60 бойцов ВСУ. Новости

На Луганщине военная медсестра Ирина Хазова из Днепра на фронте находится с первых дней вооруженного конфликта на Донбассе, за это время женщина спасла более 60 бойцов ВСУ.

Ирина спасает и лечит украинских военных на передовой. Профессию помощника анестезиолога на военную медсестру поменяла несколько лет назад. Даже при плановом осмотре с ней всегда тактический рюкзак для оказания неотложной медицинской помощи. На машине она эвакуирует раненых или больных из точек эвакуации, потому что автомобиль не бронированный и выезжать на нем на позиции нельзя.

«Когда поступает сигнал, всегда есть волнение. Адреналин есть всегда. Ты выезжаешь и не знаешь, что это за ранение, в каком состоянии этот парень. Организм мобилизуется. Я не знаю, как это происходит. Мы их вытягиваем, и на себе носили, и в машину грузили», – рассказывает медик.

Сейчас Ирина выполняет обязанности парамедика, фельдшера и врача общей практики. «В любой момент может поступить вызов. У нас есть максимум минута, чтобы загрузиться в автомобиль и выехать на эвакуацию, на оказание неотложной помощи. Но когда обстановка позволяет, мы объезжаем все позиции и общаемся с ребятами, обследуем, лечим», – сообщила она.

Год назад парамедик спасла раненых волонтеров. «8 марта мы выехали на эвакуацию очень известного волонтера – Юлии Толмачевой. Снайпер расстрелял их машину из крупнокалиберной снайперской винтовки. Она и водитель получили ранения. Выехали на оказание помощи и были в зоне обстрела этого снайпера», – вспоминает женщина.

После окончания войны на Донбассе Ирина Хазова планирует остаться служить в рядах ВСУ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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