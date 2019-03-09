В Торецке после недавнего ремонта разрушается здание центра административных услуг (Фото). Новости

В прифронтовом Торецке (Донецкая обл.) после капитального ремонта, сделанного всего три месяца назад разрушается здание Центра предоставления административных услуг. С его фасада отпадает плитка и осыпается штукатурка.

Один из местных жителей в декабре 2018 года снял видео, на котором видно, как ремонтники кладут плитку, красят и шпаклюют здание при минусовой температуре. Он считает, что при укладке плитки ремонтники нарушили технологию. «Неполное заполнение клеем плитки и неразумная толщина клея. Толщина клея должна быть 5-8 мм, тут она больше 2 см», – отмечает Владимир.

На стенах здания от осадков в некоторых местах начала сходить краска. «Уже трещина. Причем через сетку. Они армировали сетку, и так прорвало. Представляете, какое там давление внутреннее, если уже прорвалась сетка», – говорит житель Торецка.

Ремонтировать этот центр административных услуг начали в 2017 году. На это потратили 6 млн грн по программе софинансирования из государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

Как сообщил заместитель главы Торецкой военно-гражданской администрации Александр Андрусенко, подрядчикам предъявили соответствующие претензии. «В этом году они будут все неполадки за свой счет исправлять. Проблема в том, что деньги, которые выделены, они выделялись под конец года, и работы должны были быть сделаны. Мы, как говорится, заложники ситуации», – сказал он.

Недостатки фирма-подрядчик должна устранить до конца года. Открывать Центр предоставления административных услуг в Торецке планируют в конце марта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»