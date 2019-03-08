Платья сменила на камуфляж: История парамедика, служащей на блокпосту на Донбассе. Новости

Рабочий день медика Национальной гвардии Натальи начинается в 6 утра. Нужно проверить медикаменты, приготовить аптечку и провести медосмотр. Женщина признается, привыкнуть к полевым условиям было нелегко, ведь еще 3 года назад она работала помощником анестезиолога в роддоме Бердянска. Признается, что на службу ее подтолкнуло желание, чтобы ее дети жили в свободной стране.
«Там более тепличные условия, тепло, не холодно, на голову не капает ни дождь, ни снег. В тактической медицине меньше стерильности. Для меня это было немножко сложно – осознать, что надо все сделать быстро, даже если ты находишься в грязи», – рассказывает она.
«Здесь нельзя ни плакать, ни жалеть, показывать свои эмоции», – добавила медик.
Она оказывает помощь и военным, и гражданским, которые пересекают блокпост, расположенный вблизи Волновахи (Донецкая обл.).
«Проехал где-то 250 км, была одна остановка и все. Или погода такая, или что – но что-то давит на голову», – рассказал один из водителей, которому помогла Наталья.
О том, что в 2016 году сменила свою гражданскую жизнь на военную, парамедик не жалеет. Говорит, что об армии мечтала с детства, несмотря на то, что ради нее пришлось отказаться от причесок, макияжа и посиделок с подругами: «Косметика, плойка, утюжки – условия не позволяют всем эти пользоваться. Конечно, стараешься ухаживать за собой – где-то тушью подкраситься, помадой, форму под себя подогнать, чтобы красиво выглядеть в любом случае – тут тоже надо».
Сейчас Наталья – единственная женщина, которая дежурит с украинскими военными в зоне проведения операции Объединенных сил на блокпосту вблизи Волновахи.
«Стройная, маленькая, красивая, добродушная, чистолюбивая, приятная. И что мне нравится в ней – всегда улыбается. Она для нас – один единственный друг. Мы – один коллектив», – отзывается о ней боец Нацгвардии Анатолий.
Военнослужащие не забывают поздравить Наталью с праздниками цветами и сюрпризами, даже как-то устроили ей фотосессию. «Умудряются где-то здесь найти цветы, чтобы сделать приятное. Это очень приятно. Это взрыв эмоций происходит», – отмечает она.
«Когда женщина в мужском коллективе, это всегда радостно, тепло. Мужчины тогда ведут себя совсем по-другому – чувствуют себя настоящими мужчинами. Мы всегда поддерживаем наших женщин, которые с нами несут службу», – прокомментировал военнослужащий Михаил.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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