Сводка из зоны ООС за 8 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 1 обстрел украинских позиций из стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское (Луганская обл.). Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применялось. Потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» заявили, что за прошедшие сутки обстрелов не зафиксировано.

В «ДНР» утверждают, что за минувшие сутки зафиксировали 10 обстрелов: «В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецк ("Вольво-центр"), Докучаевск, Куликово, Украинское, Ленинское, Коминтерново».

Как сообщалось ранее, 8 марта на Донбассе начал действовать режим прекращения огня («весеннее перемирие»).