Ситуация в пунктах пропуска утром 9 марта: Проезда ожидали 155 авто. Новости

Сегодня утром, 9 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 19,5 тыс. человек и 2,9 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 4500 человек и 720 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 4250 человек и 890 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 3865 человек и 900 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 1545 человек и 445 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 5315 человек.
Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 155 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/30;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 20/25;
- КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Елена: «8:38. Горловка. Приехали в 6:12 по Украине. До первого шлагбаум было машин 20. Стоим ко второму шлагбауму. Движение есть, но слабенькое».
КПВВ «Марьинка»:
- Дмитрий: «6:55. На "Каргиле" обычной около 60, льготы 30».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Артем: «6:00. Еленовка в Мариуполь – основная до второго горшка (чуть дальше), льгота – около 20».
КПВВ «Гнутово»:
- Татьяна: «7:51. На Октябре в сторону Украины 5 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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