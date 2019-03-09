На развалюхах ездят: В центре Донецка горел пассажирский автобус (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на ходу загорелся пассажирский автобус. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По их данным, ДТП произошло днем 7 марта на проспекте Ильича. «На Ильича только что 11-й автобус с людьми на ходу загорелся, все успели выбежать», – сообщают в одном из пабликов.

Фото: соцсети

Аварию комментируют пользователи соцсетей:

Олег: «Да потому что на развалюхах ездят, там половина автобусов в ужасном состоянии!»;

Αртем: «На остановке Разенкова старый 11-й пазик начал трогаться и воспламенился двигатель, моментально задымился салон»;

«Бесплатные стикеры»: «Скоро на дорогах не будет 11-го маршрута».

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