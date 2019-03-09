Опять гонять начали, как до войны: В Донецке столкнулись маршрутка и иномарка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке столкнулись маршрутка и иномарка, ДТП произошло днем 8 марта, есть пострадавшие. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По их данным, ДТП с участием маршрутки №11 произошло на проспекте Ильича.

В социальных сетях пользователи обсуждают, кто виноват в аварии:

Арсений: «Не первая авария уже там»;

Виктория: «Только водитель автобуса не виноват… Я видела все со стороны. "Джили" почему-то на обгон пошел перед перекрестком, водитель автобуса, видя это, начал на Ильича уходить»;

Тамара: «Пострадавшие есть?»;

Олег: «Ну, как минимум один. Водительская подушка в "Джили" вся в крови»;

Эльвира: «Автобусу-то толком ничего, а вот машинка всмятку»;

Александр: «Как раз водитель автобуса виноват, это подтверждают свидетели… "Джили" двигался по главной, это называется движение по полосам, а не обгон! А знак уступить дорогу еще никто не отменял! Даже инспектора ГАИ сразу сказали виноват автобус!»

Анастасия: «А водитель машины жив?»;

Анна: «Жив. Стоял с перебинтованной головой, когда машину на эвакуатор грузили»;

Александр: «Да, водитель и пассажир в рубашке родились»;

Нина: «Опять гонять начали, как до войны (( Надо через каждые 200 метров "лежачих полицейских" делать, иначе никак не заставишь ездить внимательно и осторожно».

Как сообщалось ранее, 7 марта на проспекте Ильича на ходу загорелся пассажирский автобус маршрута №11.

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