Гранаты, мишки и море: Женщины Донецка показали, какие букеты им подарили на 8 Марта (Фото). Новости

Сегодня, 9 марта, жительницы неподконтрольного украинской власти Донецка делятся в соцсетях букетами, которые получили в Международный женский день.

Букеты были не только цветочные. Например, фруктовые – гранат, яблоки, киви. А также «воздушные» – из воздушных шаров.

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В преддверии праздника в соцсетях возникла дискуссия по поводу появившихся в продаже китайских мишек из роз. Одни дончанки призывали не дарить их, мол, в Китае такие мишки предназначены для могилок детей. Иные участницы обсуждения заявляли, что это фейк, и что мишки – обычный «поздравительный» товар.

И действительно, слухи о том, что мишки из роз на самом деле являются траурными, и в Китае их приносят на могилы детей, – типично российская интерпретация. Она была вызвана тем, что изначально на игрушках завязаны черные ленточки с надписями. «Эта интерпретация более характерна для русского человека, исходя из того, что черный – это траур, поэтому ленточки траурные. Для китайцев черный цвет совсем не имеет такого смысла, как в нашей культуре, напротив, для них траурным является белый цвет. Если внимательно посмотреть, там везде на ленточках написано: "моя любовь" или "счастье каждый день". Это, конечно, можно в каком-то смысле интерпретировать как похоронный подарок, но это не так», – прокомментировала одному из российских телеканалов доцент Санкт-Петербургского государственного университета, и директор лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова, добавив, что такие мишки в Китае – традиционный подарок на День всех влюбленных и на Новый год.

В итоге, 8 марта дончанки получали в подарок и мишек из роз, но без черных ленточек.

«А у меня в место букета цветов было подарено море....с ракушками и веточка сосны)))», – делится дончанка Ирина.

Конечно, были и цветочные букеты – и не только тюльпаны.

А вот супруг Анастасии сейчас безработный, и в семье нет лишних средств на цветы. Муж вышел из положения следующим образом – пока супруга была на работе, он вместе с 12-летним сыном провел генеральную уборку квартиры, а 8 Марта вместо букета преподнес: «Донецк – город миллиона роз, я дарю тебе Донецк!».

Как сообщалось ранее, в этом году в Донецке в Международный женский день особого цветочного ажиотажа не наблюдалось.

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