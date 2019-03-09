Законопроект «О прощении» никого не освобождает от ответственности, – эксперт. Новости

Законопроект «О прощении» никого не освобождает от уголовной ответственности за преступления на Донбассе или в Крыму, но предусматривает смягчение наказания по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Об этом рассказал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Действующий закон ставит на одну планку людей, например, военнослужащий, изменивший присяге и украинские граждане, которые, изменив своей стране взяли в руки оружие, воевали на стороне врага. И на этой же планке стоит бабушка-пенсионерка, которая по инерции, а может по недомыслию, а может и за деньги поработала членом участковой избирательной комиссии, например, на незаконных выборах Путина год назад [в Крыму]», – отмечает эксперт.

«Что военному, который изменил присяге, что тому, кто воевал против своей страны, что этой бабушке-пенсионерке из участковой комиссии – им всем грозит одна мера наказания. Это ст. 111 ч. 1 Уголовного кодекса – государственная измена, от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Это написано в действующем кодексе. В этом проблема», – продолжил Сенченко.

По его словам, авторы законопроекта «О прощении» предложили по 4-м статьям Уголовного кодекса Украины гибкую шкалу наказания. В качестве примера он привел ситуацию с незаконными выборами президента России в Крыму – ответственность, которую предлагают ввести за участие в избирательных комиссиях.

«Центральная избирательная комиссия [РФ в Крыму]… Это верхнего уровня пособники оккупантов, которые изменили своей стране. действия этих людей носят для нашей страны тяжкие последствия. Для этой группы не может быть никакого прощения – они убежали с оккупантами – от 12 до 15 лет с конфискацией. Если это руководитель окружной избирательной комиссии в селе или в городе, то, по нашему мнению, мы это закрепили в законе, это преступление средней степени тяжести. За это положено лишение свободы на срок до 5 лет. Рядовой член участковой окружной избирательной комиссии на таких незаконных выборах – это тоже преступление… небольшой степени тяжести, которое карается лишением свободы до 2-х лет, но это все равно тюрьма», – рассказал Сенченко.

От отметил, что. если огромное число людей после возвращения Донбасса и Крыма будут осуждены на 12-15 лет по ныне действующим законам, их еще придется и содержать в тюрьмах все это время за счет денег украинских налогоплательщиков. «Есть другая сторона вопроса – их нельзя не наказывать, потому что они совершили преступления против своей страны. Безнаказанность в этом вопросе разрушает государство», – добавил эксперт.

Глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» также заявил, что для возвращения Донбасса и Крыма Украине нужно постконфликтное законодательство, а из 6 млн украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях, около 1 млн человек могут попасть под уголовную ответственность, согласно действующим сейчас украинским законам.

Напомним, в 2018 году украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Как говорят авторы, в нем учтены все предложения, поступившие в процессе общественного обсуждения законопроекта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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