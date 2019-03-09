Ситуация в пунктах пропуска днем 9 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на сегодня, днем 9 марта ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Александр: «13:10. На 13:00 машины за 1 шлакбаумом 80+. Пеших – забита сетка в сторону Украины».
КПВВ «Марьинка»:
- «Nick SP»: «11:42. [На "Каргиле" в Украину]. Пеших никого, льготы две машины, общей очереди машин 30»;
- Марина: «12:38. "Каргил" из Донецка в Украину – общая очередь около 15 машин, пеших нет. 13:07. На въезд на "Каргиле" в Донецк около 15 общей и 3 льготки»;
- «M0isha»: «13:01. "Каргил" – машин 10. И три машины льгота... В сторону Курахово»;
- Vladimir: «13:32. "Каргил" в Украину – машин 20. Пропускают сравнительно быстро. "Каргил" проехали. В Украину пусто».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Елена: «13:11. Еленовка и Новотроицкое пусто в обе стороны!».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Татьяна: «13:13. 11 часов (укр.) свободно с двух сторон».
О ситуации в КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.
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