Ситуация в пунктах пропуска днем 9 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 9 марта ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Александр: «13:10. На 13:00 машины за 1 шлакбаумом 80+. Пеших – забита сетка в сторону Украины».

КПВВ «Марьинка»:

«Nick SP»: «11:42. [На "Каргиле" в Украину]. Пеших никого, льготы две машины, общей очереди машин 30»;

Марина: «12:38. "Каргил" из Донецка в Украину – общая очередь около 15 машин, пеших нет. 13:07. На въезд на "Каргиле" в Донецк около 15 общей и 3 льготки»;

«M0isha»: «13:01. "Каргил" – машин 10. И три машины льгота... В сторону Курахово»;

Vladimir: «13:32. "Каргил" в Украину – машин 20. Пропускают сравнительно быстро. "Каргил" проехали. В Украину пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Елена: «13:11. Еленовка и Новотроицкое пусто в обе стороны!».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «13:13. 11 часов (укр.) свободно с двух сторон».

О ситуации в КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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