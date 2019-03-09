Шины, топливо, трамвайные пути: В Мариуполе объяснили, почему с 1 марта подорожал проезд . Новости

В Мариуполе с 1 марта на 2 грн подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета в автобусах составляет 8 грн, в троллейбусах и трамваях – 7 грн.

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в этой связи провели День депутата, посвященный изменению стоимости тарифа.

Начальник управления КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталий Донев сообщил, что для удобства жителей действует проездной билет. Его стоимость составляет 330 грн (до 1 марта – 250 грн), а для школьников и студентов – 165 грн. Разовая поездка по проездному билету обойдется мариупольцам в 5,50 грн, по школьному и студенческому – 2,75 грн.

Донев добавил, что сейчас КП «МТТУ» сталкивается с дефицитом кадров – не хватает электриков, слесарей, маляров и водителей автобусов. Многие уходят из-за низкой оплаты труда. Кроме того, в Мариуполе остро стоит вопрос необходимости реконструкции троллейбусного и автобусного депо. Все это требует существенного финансового ресурса.

Директор Департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат отметил, что изменение стоимости проезда как раз и обусловлено необходимостью повышения качества транспортных услуг и ростом заработной платы, а также стоимости электроэнергии, топлива и материалов.

«Наша задача – создать в Мариуполе современную транспортную инфраструктуру. За три года приобрели 113 единиц коммунального транспорта. В развитие транспорта город инвестировал более 230 млн грн. Внедрили самую современную систему диспетчеризации, установили более 50-ти электронных табло, запустили мобильное приложение. С 1 марта убрали все аварийные трамваи. Обновили автобусный парк. Новый транспорт, который мы получим в этом году, будет направлен во все районы города», – заверил он.

Так, за 3 года в Мариуполе списано 40 старых трамваев, в процессе – еще 11, приобретено 60 трамваев. На сегодняшний день с трамвайной линии действительно выведен весь аварийный состав транспорта.

В целом благодаря работе Мариуполя с международными финансовыми институтами IFC и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году планируется приобрести более 130 единиц новой техники. Общий объем запланированных инвестиций в развитие городского транспорта – более 30 млн евро.

Также начальник управления КП «МТТУ» представил доклад о формировании структуры тарифа

Автомобильный транспорт (без учета фонда оплаты труда)

Структура тарифа грн / пассажир Доля в структуре тарифа (без учета фонда з/п) Дизельное топливо 2,81 69% Газ метан 0,10 2% Автомобильные шины 0,12 3% Жидкость для снижения выбросов оксида азота 0,06 1% Содержание и ремонт автотранспорта 0,42 10% Ремонт зданий и сооружений 0,05 1% Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования 0,51 13% Итого 4,07

Электротранспорт (без учета фонда оплаты труда)

Структура тарифа грн / пассажир Доля в структуре тарифа (без учета фонда з/п) Электроэнергия 2,10 71% Автомобильные шины 0,03 1% Жидкость для снижения выбросов оксида азота 0,06 2% Содержание и ремонт автотранспорта 0,38 13% Ремонт зданий и сооружений 0,08 3% Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования 0,03 1% Содержание и ремонт контактной сети 0,17 6% Содержание и ремонт трамвайных путей 0,09 3% Итого 2,94

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Напомним, 22 февраля на заседании исполнительного комитета Мариупольского горсовета было принято решение о повышении с 1 марта стоимости проезда в общественном коммунальном и частном транспорте на 2 грн. Кроме того, в 2019 году запланировано два повышения цен – в марте и августе. В этой связи жители Мариуполя 3 марта провели акцию протеста против подорожания тарифа на проезд, перекрыв дорогу.

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