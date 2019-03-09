Шины, топливо, трамвайные пути: В Мариуполе объяснили, почему с 1 марта подорожал проезд . Новости

В Мариуполе с 1 марта на 2 грн подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета в автобусах составляет 8 грн, в троллейбусах и трамваях – 7 грн.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в этой связи провели День депутата, посвященный изменению стоимости тарифа.
Начальник управления КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталий Донев сообщил, что для удобства жителей действует проездной билет. Его стоимость составляет 330 грн (до 1 марта – 250 грн), а для школьников и студентов – 165 грн. Разовая поездка по проездному билету обойдется мариупольцам в 5,50 грн, по школьному и студенческому – 2,75 грн.
Донев добавил, что сейчас КП «МТТУ» сталкивается с дефицитом кадров – не хватает электриков, слесарей, маляров и водителей автобусов. Многие уходят из-за низкой оплаты труда. Кроме того, в Мариуполе остро стоит вопрос необходимости реконструкции троллейбусного и автобусного депо. Все это требует существенного финансового ресурса.
Директор Департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат отметил, что изменение стоимости проезда как раз и обусловлено необходимостью повышения качества транспортных услуг и ростом заработной платы, а также стоимости электроэнергии, топлива и материалов.
«Наша задача – создать в Мариуполе современную транспортную инфраструктуру. За три года приобрели 113 единиц коммунального транспорта. В развитие транспорта город инвестировал более 230 млн грн. Внедрили самую современную систему диспетчеризации, установили более 50-ти электронных табло, запустили мобильное приложение. С 1 марта убрали все аварийные трамваи. Обновили автобусный парк. Новый транспорт, который мы получим в этом году, будет направлен во все районы города», – заверил он.
Так, за 3 года в Мариуполе списано 40 старых трамваев, в процессе – еще 11, приобретено 60 трамваев. На сегодняшний день с трамвайной линии действительно выведен весь аварийный состав транспорта.
В целом благодаря работе Мариуполя с международными финансовыми институтами IFC и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году планируется приобрести более 130 единиц новой техники. Общий объем запланированных инвестиций в развитие городского транспорта – более 30 млн евро.
Также начальник управления КП «МТТУ» представил доклад о формировании структуры тарифа
Автомобильный транспорт (без учета фонда оплаты труда)
Структура тарифа грн / пассажир
Доля в структуре тарифа (без учета фонда з/п)
Дизельное топливо
2,81
69%
Газ метан
0,10
2%
Автомобильные шины
0,12
3%
Жидкость для снижения выбросов оксида азота
0,06
1%
Содержание и ремонт автотранспорта
0,42
10%
Ремонт зданий и сооружений
0,05
1%
Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования
0,51
13%
Итого
4,07
Электротранспорт (без учета фонда оплаты труда)
Структура тарифа грн / пассажир
Доля в структуре тарифа (без учета фонда з/п)
Электроэнергия
2,10
71%
Автомобильные шины
0,03
1%
Жидкость для снижения выбросов оксида азота
0,06
2%
Содержание и ремонт автотранспорта
0,38
13%
Ремонт зданий и сооружений
0,08
3%
Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования
0,03
1%
Содержание и ремонт контактной сети
0,17
6%
Содержание и ремонт трамвайных путей
0,09
3%
Итого
2,94
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Напомним, 22 февраля на заседании исполнительного комитета Мариупольского горсовета было принято решение о повышении с 1 марта стоимости проезда в общественном коммунальном и частном транспорте на 2 грн. Кроме того, в 2019 году запланировано два повышения цен – в марте и августе. В этой связи жители Мариуполя 3 марта провели акцию протеста против подорожания тарифа на проезд, перекрыв дорогу.
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