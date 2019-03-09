В Мариуполе: Теперь вакансии можно отслеживать через Google-карты (Фото). Новости

В Мариуполе городской центр занятости запустил новую услугу. Теперь имеющиеся вакансии можно отследить по Google-картам.
Из особенностей:
- можно отследить свободные трудовые места по районам города (выбрав отдельные районы);
- через функцию поиска можно найти необходимую вакансию;
- выводится описание вакансии по каждому выбранному на карте предприятию (требования, уровень зарплаты);
- указаны контакты центра занятости, по которым можно подробнее узнать о вакансии.
Например, в «Экстрим-парк» требуется главный инженер на оклад в 10 000 грн, электромонтеру предлагают 4 175 грн. Фирме «Азовстройматериалы» нужны слесарь-ремонтник и электрослесарь – зарплата по 11 385 грн, токарь – 10 800 грн. «Метинвест-МРМЗ» приглашает электросварщика 4-6 разряда – 9 095 грн, термиста – 11 772 грн, формовщика – 11 165 грн.
Функция доступна по ссылке.
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