Как вернуть: Из-за нюансов заполнения адреса в России «застревают» посылки для «ДНР» . Новости

В «ДНР» из-за «республиканских» особенностей указания адреса часть посылок скапливается в перевалочном пункте в Ростовской области и получателям проблематично их забрать.

Как уже указывалось, в связи с тем, что в «ДНР» не работает международная почтовая связь, посылки доставляются через Россию. В Ростовской области есть село Куйбышево, почтовое отделение которого является перевалочным пунктом для посылок из/в «республику». «ДНР» здесь определяется как «абонентский ящик № 12» (до 2018 года это был а/я № 13).

Отправляя посылку в «ДНР», нельзя писать конечный город и упоминать саму «республику», т. к. по России доставкой занимается официальная «Почта России». Адрес получателя указывается достаточно сложно:

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Получатели через интернет могут отследить движение груза – по трек-номеру определить, где он находится. Но не все отправители до конца понимают принцип заполнения адресного поля, и в таком случае посылки доходят до села Куйбышево, и там «застревают». С такой ситуацией сталкивались, в частности, жители неподконтрольного украинской власти Донецка, о чем они делятся в социальных сетях.

«Пришла посылка в село Куйбышево Ростовской области, лежит больше недели по трек-номеру статус "Отправление ожидает в отделении". Кто сталкивался с подобным – отзовитесь. Подозреваю, что отправитель не полностью указал адрес, ФИО указаны правильно. Есть ли смысл ехать лично, отдадут ли? Или просто статус не поменяли, а посылка уже в Донецке? Отправку делали на а/я № 12, но не факт, что правильно всё заполнили», – обращается к землякам дончанин Михаил.

Дончане советуют Михаилу подождать несколько дней, акцентируя, что «республиканская» «Почта Донбасса» забирает грузы из Куйбышево только один раз в неделю (одни указывают – по вторникам, другие – по средам, третьи – в четверг). И возможно, необходимую посылку просто еще не привезли.

«На "Почте Донбасса" сказали, что посылки забирают по средам, уже две среды прошло, по треку посылка пришла 26 февраля», – уточняет по поводу своего вопроса Михаил.

Некоторые оперируют к возможной ошибке системы, отслеживающей груз. «У меня было такое, но посылку выдали в донецком отделении. А статус на сайте так и высвечивался, что "ожидает"», – пишет Ирина.

Те же, у кого посылки реально задерживались в Куйбышево, говорят, что начинать нужно с обращения на «Почту Донбасса» и в «минсвязи ДНР», но не факт, что посылка найдется:

Елена: «Моя лежит там (в Куйбышево, – ред.) месяц. Писала заявление на поиск – никакого толку. "Вы же понимаете, что мы непризнанные, мы не можем от них ничего требовать". Дошла до Минсвязи, взялись выяснять – но пока тоже тишина. Поэтому не ждите, пишите заявление на почтамте – стоит 24 рубля. Одну из двух они мне нашли. А вторая там пропала навеки, видимо»;

Дмитрий: «Пишите официальный запрос на имя руководителя "Почты Донбасса" и в минсвязи»;

Алексей: «Та же фигня: с 26 января, посылка по https://posylka.net отслеживается как прибывшая, на сайте РФ – как не отслеживаемая. При звонках на почтампт говорят, что ничем помочь не можем»;

Юлия: «У меня так было, когда отправитель указал "до востребования". Нужно писать заявление на почтамте на розыск посылки»;

Константин: «Связывайтесь с "Почтой Донбасса". Мне, например, посылку однажды случайно направили в ЛНР, но разыскали».

«Идите на Главпочтамт и узнавайте, но будьте готовы нарваться на работников, которые некомпетентны во всех вопросах. Я пришел, спрашиваю – где посылка (по треку вижу, что забрали), они говорят, что трек неверный, что по моей фамилии у них бьется другой трек. Проверяю новый трек, а он – на чужую фамилию. И, естественно, никто не может объяснить, как это, всячески пытается потребителя сделать идиотом. Посылка нашлась, но осадочек остался», – делится опытом Денис.

Кроме того он обращает внимание, что в стоимость услуги «Почты Донбасса» включена «доставка курьера», а при этом все жители забирают свои посылки из отделений сами. «Услуга курьера стоит 50 руб. (20 грн по местному курсу валют, – ред.). И дают вам два чека. Один из них – это стоимость прихода товара на почту. А другой – это услуга курьера, даже если вы сами забрали товар. То есть деньги с вас взяли за курьера, а услуги курьера не было. И вам не предлагают выбрать вариант доставки, просто ставят перед фактом», – возмущен Денис.

Дончанин Дмитрий подмечает, что в селе Куйбышево, осмотрев груз, его могут воспринять как коммерческий, и тогда это будет считаться нарушением правил. В частности, в перечне запрещенных к провозу товаров, «Почта Донбасса» уточняет параметры, что:

почтовое отправление не должно содержать более 2-х одинаковых товаров;

суммарная стоимость товаров не должна превышать 15 тыс. руб. (6 122 грн) в календарный месяц;

суммарный вес товаров в одном отправлении не должен превышать 10 кг, в месяц – не более 20 кг.

«Подобная канитель может быть, если в посылке есть вложение, запрещенное к пересылке через границу. Я звонил барышням в отделение в Куйбышево, обращался в службу доставки "Почты Донбасса". Когда все прояснилось, – с оказией ехал туда и получал лично. Позвоните в отделение в Куйбышево», – констатирует Дмитрий, дополняя, что если на посылке указано «а/я № 12» и правильные ФИО, то груз отдадут при личном обращении.

Спустя несколько дней после обсуждения темы, сегодня, 9 марта, Михаил поделился исходом своей ситуации. «Посылка сегодня благополучно прибыла [в Донецк]. 79 руб. за 4 кг 610 г – это самая недорогая доставка в ДНР. Хотя по треку висит – "Отправление ожидает в отделении 346940, Куйбышевская ул., 34"», – написал дончанин.

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