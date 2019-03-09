В Дружковке появилась первая станция для зарядки электромобилей. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) заработала первая станция для зарядки электромобилей. На очереди – создание электротакси.

«Первая зарядная станция, которую мы установили, имеет один порт для зарядки. Дальше будем устанавливать подобные станции в других района города», – отметил предприниматель Олег Беляков.

При этом на данный момент в городе нет ни одного «чистого» электрокара, лишь несколько гибридов. Тем не менее, предприниматель верит в будущее своего бизнеса. «Я уверен, что скоро электрокары появятся в Дружковке, особенно учитывая льготы на ввоз этих машин из Европы», – сказал Беляков.

В среднем, зарядка электрокара обходится в 10 раз дешевле, чем заправка бензином. Главный минус – на полную зарядку электромобиля понадобится несколько часов.

Отметим, что дружковская – это уже третья зарядная станция для электромобилей в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года Верховная Рада проголосовала за законопроект, который отменяет налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз на ввоз автомобилей, оснащенных электрическим двигателем. С 1 января 2018 года закон вступил в силу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»