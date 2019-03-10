Ситуация в пунктах пропуска утром 10 марта: Проезда ожидали 160 авто. Новости

Сегодня утром, 10 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 марта через КПВВ проследовало более 23 000 человек и 2,9 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 5479 человек и 678 транспортных средств;
- «Марьинка» – 4650 человек и 885 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 4240 человек и 847 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2060 человек и 575 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 6755 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 20/30;
- «Марьинка» – 0/30;
- «Новотроицкое» – 20/30;
- «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Приходько РИК: «8:59. По состоянию на 10:00 (мск) на блок посту 130 автомобилей, 16 автобусов, до 70 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка»:
- Светлана: «5:36. Каргил в Украину на середине спуска моста основная»;
- Дедушка: «6:12. Каргил – полная ...опа. 150 м на мост»;
- Vitmals: «7:19. На Марьинке в сторону Донецка 10 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Виктория: «7:38. Еленовка с 5:15 до 8:00 по общей»;
- Виктория: «9:09. С утра в 4 ряда было».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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