Ситуация в пунктах пропуска утром 10 марта: Проезда ожидали 160 авто. Новости

Сегодня утром, 10 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 марта через КПВВ проследовало более 23 000 человек и 2,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 5479 человек и 678 транспортных средств;

«Марьинка» – 4650 человек и 885 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4240 человек и 847 транспортных средств;

«Гнутово» – 2060 человек и 575 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 6755 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/30;

«Марьинка» – 0/30;

«Новотроицкое» – 20/30;

«Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Приходько РИК: «8:59. По состоянию на 10:00 (мск) на блок посту 130 автомобилей, 16 автобусов, до 70 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Светлана: «5:36. Каргил в Украину на середине спуска моста основная»;

Дедушка: «6:12. Каргил – полная ...опа. 150 м на мост»;

Vitmals: «7:19. На Марьинке в сторону Донецка 10 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктория: «7:38. Еленовка с 5:15 до 8:00 по общей»;

Виктория: «9:09. С утра в 4 ряда было».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.