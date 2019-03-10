Ситуация в пунктах пропуска днем 10 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 10 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Susy64: «10:19. Бахмут – Горловка сразу на проверку. На дыре машин 10. В сторону Украины на нуле машин 30. Море перевозов»;

Susy64: «10:54. Горловка – Бахмут. Машины только перед паспортным. Около 40».

КПВВ «Марьинка»:

DW: «11:19. Очередь на Каргиле в Курахово до начала моста»;

Ekaterina: «11:21. На 10.30 (мск) на Каргиле в Донецк было 35 авто общей, льготы в два раза меньше, в сторону Украины пешая – очередь не собирается, люди подъезжают и сразу на проверку, на нуле очередь на 2-3 автобуса. В 11:00 на Марьине на Донецк автоочереди нет, пешая относительно небольшая, сразу проверяют»;

Денис: «11:23. Очередь заканчивается на спуске с моста. Движение есть. Льготы машин 10-15. Люди едут из Еленовки на Каргил, говорят что там очередь очень большая»;

Вячеслав: «12:42. Машин 45 основной, льготы 10. Движение слабое»;

Anatolii: «13:41. Каргил из Донецка основная до моста, льготы 25»;

Irа: «14:26. На Каргиле до моста, льготы машин 20-30 только проехали. Запускают 4-5 льготы, 5-7 основной и 5-8 суперльготы раз в пол часа. В Донецк машин 70, льготы 5».

КПВВ «Новотроицкое»:

Людмила: «10:03. На Еленовке общая на 2,5 туалета. Как двигается пока не знаю, только подъехали. Льготы на три столба, ну где-то до 15 штук»;

Anna : «10:28. Еленовка в Украину 46+6, в Донецк 27. Льготная 6 машин. Новотроицк пусто»;

Наталья: «10:53. На Еленовке на выезд из Донецка около 100 машин»;

Den: «13:29. На въезд в Донецк, на Еленовке за сигаретный...»;

Наталья: «13:31. На 13:30 (мск) Новотроицк сразу на проверку в обе стороны, на Еленовке в днр 90 машин льготы 15»;

Aleks: «13:41. Новотроицк на Донецк в 14:30 (мск) 3 машины, Еленовка штук 50».

КПВВ «Гнутово»:

Vitos: «11:01. Октябрь сразу на проверку, Пищевик 20 машин в Мариуполь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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