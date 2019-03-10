Весна пришла: Кальмиус и грунтовые воды затапливают огороды и дворы дончан (Фото). Новости

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Весна пришла: Кальмиус и грунтовые воды затапливают огороды и дворы дончан (Фото)

ДН

10.03.19 18:11dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке река Кальмиус и грунтовые воды заливают огороды и дворы жителей ул. Марковникова. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Река Кальмиус и грунтовые воды в районе Щегловки (Киевский район) затапливает огороды и дворы...», – пишет автор сообщения. Он также опубликовал фото.

В комментариях к фото местный житель Александр пишет, что ситуация с подтоплением будет усугубляться из-за затопления шахт: «Паводок, а еще закрыты шахты. И вода. Вот результат. Это только начало...».

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