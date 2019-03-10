Как в Славянске на лошадях Масленицу праздновали (Фото). Новости

Сегодня, 10 марта, в Славянске (Донецкая обл.) массово провожали зиму и встречали весну – отмечали Масленицу.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», народные гуляния прошли как в центре города на Соборной площади, так и на его окраине, на территории конно-спортивного клуба «Аллюр». Моросящий дождь оказался не помехой, особенно для детворы, которая смело покоряла весенние лужи.

«Конную» Масленицу КСК «Аллюр» проводит уже много лет. «16 точно. Сколько клубу – столько мы и проводим. Сегодня в программе принимало участие 8 лошадей. Участники программы – наши спортсмены, все любящие лошадей. Они, помимо того, что спортсмены, еще и артисты. Выступают и таким образом мы пытаемся как-то заработать лошадкам на питание. Сейчас нам главное – выжить. На территории клуба мы даем представления бесплатно, разрешаем всем желающим заходить и смотреть выступления. Если нас приглашают, мы выезжаем и выступаем уже за денежки», – рассказала «Донецким новостям» руководитель КСК «Аллюр», директор областной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту Светлана Тверскова.

Особый восторг у зрителей вызывало появление самого маленького жизнерадостного животного – пони. «Это тоже лошадь считается. Один из восьми. Вини – уже взрослая лошадь. Он у нас с самого начала организации клуба. Парню уже 17 лет», – сказала Светлана Тверскова.

По завершению праздника можно было покататься верхом, покормить лошадей и других животных, которые живут на база КСК «Аллюр».

На центральной площади славянцев развлекали творческие коллективы и учебные заведения города. Площадь превратилась в место семейного отдыха. Для детей в этом году организовали местный Диснейленд – установили надувные аттракционы и качели. Также желающие могли покататься на машинках, лошадях и пони, сфотографироваться с ростовыми куклами и нарядными Масленицами, которые изготовили коллективы школ. На ярмарке в деревянных домиках торговали вкусностями и сувенирами. Не забыли и о любителях сладкой ваты и попкорна.

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