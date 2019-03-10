Масленица в Покровске: «Зажигали» под дождем и выедали снежинки (Фото). Новости

Сегодня, 10 марта, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) отметили праздник Масленицы.

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», праздник, который начался в полдень на центральной площади города, был чуть не смыт сильным дождем. Мокли разнообразные локации, фотозоны, чучела, аттракционы, артисты, торговцы...

Но дождь вскоре прекратился, и праздник все же состоялся. Хоть и в лужах, с зонтами и нередко мокрыми ногами. Впрочем, «зажигали» так, что быстро согрелись.

На импровизированной сцене выступали местные таланты, проводили конкурсы – по поеданию блинов на скорость, по выеданию на них узоров (получались этакие «блинные снежинки»).

Вскоре заработали и локации, в том числе спортивные, где можно было и с клюшками погонять, и на скакалке попрыгать, и мешками помахаться на бревне, и проверить свою меткость.

Гостей праздника угощали бесплатным чаем. А небесплатно можно было полакомиться шашлыками, пирогами, блинами, художественно оформленными пряниками и прочими вкусными составляющими народных гуляний. Школы и коммунальные предприятия предлагали угощения, приготовленные собственноручно.

Прошла мини-ярмарка меда и продуктов пчеловодства, продавались украшения и сувенирами ручной работы.

Дрова, приготовленные для костра, символизирующего проводы зимы и встречу весны, изрядно промокли, тем не менее, пламя все же развели. И даже поводили вокруг него праздничный хоровод.

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