«Trend Republic» в Донецке: Что продают в торговом центре «Континенте» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке Торговый центр «Континент» считается вторым по величине и ассортименту товаров после ТРЦ «Донецк-Сити». В довоенные годы «Континент» уступал еще «Белому лебедю», но тот с 2014 года так и не открылся.

После начала боевых действий из крупных торговых центров Донецка «Континент» открылся одним из самых первых – 12 сентября 2014 года, но на тот момент работали лишь единичные бутики. Сейчас же здесь открыты практически все магазины, торговые точки, кафе.

Особенно в выходные дни посетителей в ТЦ довольно много, а парковка вся заставлена автомобилями. Товара также много: обувь, джинсы, сумки, верхняя одежда, нижнее белье, косметика. Правда, большой вопрос: действительно ли под вывесками различных известных и неизвестных торговых марок продается именно оригинальный брендовый товар. По сравнению с довоенным временем очень много новых наименований бутиков, среди которых выделяется «республиканский» Trend Republic.

Товара, конечно, много. Но доступен он не всем дончанам, поэтому сегодня в «Континент» ходят большей частью «посмотреть, и себя показать».

«Недавно с мужем посетили "Континент» ", и там такая суматоха оказалась, все магазины работают, вещей в них навалом, кафетерии и многое другое. Еще как раз попали на различные выставки, поделки своими руками. Красота! Но цены просто нереальные! Присматривали в одном из магазинов зимнюю обувь, даже не знаю откуда у людей такие деньги, чтобы осуществлять покупки там. Зарплаты в Донецке сейчас слезные, а пара обуви стоит несколько средних зарплат. Тоже самое касается и детских магазинов. Да, не спорю, выбор огромный, есть все, но опять же цены!», – делится впечатлениями в соцсети дончанка Анжела

«Так ничего в общем не купили. Есть различная парфюмерия, все для маникюрного искусства, и поделки из шоколада! Одним словом, там можно найти все, но, к сожалению, за такие деньги не все смогут себе позволить там покупки», – резюмирует она.

И подобных отзывов довольно много.

«Постепенно за эти военные годы в Донецке сложилось четкое разделение на бедных и богатых. Что, собственно, было и до войны. Только процент бедных (или, скажем так, не очень обеспеченных) людей сейчас гораздо больший. Тоже иногда захожу в "Континент" посмотреть – чем люди живут. Увы, только посмотреть. И я не одна такая. Не все уходят оттуда с покупками. Многие приходят туда просто походить, поглазеть, приобщиться к некоторой европейскости. Ведь наш континент, все же, называется Европа», – поделилась с «Донецкими новостями» дончанка Виктория.

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