На границе с линией фронта: Житель Донецка показал Петровский район города (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, как в марте выглядит Петровский район города.

Он начал свою поездку с окраин Петровки, от кладбища шахты № 29.

Далее – поселок шахта им. Челюскинцев. «Окраина Петровки – Шахта № 1. Она до сих пор функционирует, люди работают. Жизнь идет даже на окраинах», – комментирует дончанин, показывая данную часть района:

Поселок Жилплощадка – самая окраина Донецка, недалеко уже подконтрольные украинской власти Красногоровка и Марьинка. Здания отражают близость к линии фронта – стены домов посечены осколками, оконные рамы заколочены фанерой. С такими же заколоченными окнами стоит горно-рабочее училище, а в расположенной напротив школе № 103 рамы заменили на новые стеклопакеты.

В центральной части Петровского района по сравнению с окраинами – жизнь активная. И людей, и машин больше. Вывески магазинов, рекламные щиты немного «раскрашивают» природную серость начала марта.

Напомним, «Виконста» также продемонстрировал центральную часть города – проехал вдоль торгово-развлекательного центра «Золотое кольцо», мимо автостанции, а также по улице Университетской до Шахтерской площади. Дончанин проехал и по улице Артема – от торгового центра «Маяк» до железнодорожного вокзала, и показал окраины Куйбышевского и Кировского районов.

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