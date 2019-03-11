«Золотое кольцо», «Яма», Университетская: Житель Донецка показал, как выглядит город в марте (Фото, видео). Новости

Житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», продемонстрировал центральную часть города. Он проехал вдоль торгово-развлекательного центра «Золотое кольцо», мимо автостанции, а также по улице Университетской до Шахтерской площади.

Поясняя малочисленность людей (особенно вдоль ул. Университетская), он акцентирует, что проезжал по городу в понедельник, начиная с 9:30.

«"Золотое кольцо" – многие знают это место, и до сих пор вспоминают, как много времени проводили здесь в пробках или ждали свои автобусы. Либо шли на автовокзал "Южный", который расположен за "Макдональдсом" (сейчас – "ДонМаком"). Сегодня автомобильный трафик не сильно загружен. А в свое время здесь от "Золотого кольца" до ОЦКБ ехали из-за пробок по 40-50 минут. Людей, конечно, меньше по сравнению с периодом до 2014 года, но люди возвращаются», – комментирует «Виконста».

Объехав ТРЦ «Золотое кольцо» дончанин направился на центральную городскую автостанцию, которая в народе называется «Яма». «Здесь большинство студентов проводили по 2-3 часа в ожидании своих маршруток. Недавно нам начали обновлять маршрутки – пустили новые автобусы "Донбасс". На "Яме" практически ничего не поменялось», – говорит он.

Выезжая с «Ямы» водитель движется по направлению к ТРЦ «Континент». «Слева у нас – вещевой рынок, справа – "Континент". В свое время по выходным здесь практически невозможно было припарковать машину. А сейчас – средняя загруженность», – пояснят «Виконста».

Также он показал цены на топливо:

газ – 21 руб. (8,57 грн по местному курсу валют);

бензин А-95 – 45 руб. (13,37 грн);

бензин А-92 – 42 руб. (17,14 грн);

дизтопливо – 52 руб. (21,22 грн).

Далее проехал по одной из центральных улиц города – Университетская.

«Сейчас в автосалонах продают много машин, пригнанные отовсюду – Грузия, Литва, Россия. А также наши донецкие машины, которые продаются "из рук в руки"», – комментирует «Виконста», проезжая автосалоны.

Также он демонстрирует завершающую часть улицы Университетская – до Шахтерской площади.

Мнения пользователей от увиденного разделились. Одни акцентировали на чистоте и красоте города:

Нина: «Красивый город, понравился!»;

Ольга: «Я уже 9 лет не была в родном Донецке. Знакомые пишут, что мало, что изменилось. Жизнь продолжается. Город чистый, красивый»;

Другие видят нынешний Донецк депрессивной провинцией:

Евгения: «Жаль. Если бы не начали играть в малороссию, Донецк мог бы стать одним из лучших городов восточной Европы не уступающий Одессе или Питеру. С таким аэропортом, какой был, туда бы летало куча туристов, а теперь максимум что ему светит, это быть полупустой депрессивной столицей никем непризнанной республики, без перспектив развития»;

Игорь: «Тоска зеленая, зато без "Биндер!"»;

«Wertys Guttun»: «Оптимизма мало»;

Валентина: «Смотрю разных блогеров. Аналогичная ситуация. Центр города живет, а окраины пустые»;

Виктор: «Все вернеться, як було до 2014 року, тільки через 20 років. Я люблю Донбас, я не навиджу тих, хто настроів Донбас проти мене, назвавши мене фашистом, Черкаси».

Покинувшие город пишут, что скучают по Донецку:

Елена: «Грустно, пусто... скучаю…»;

«Одинокий Путник»: «Я в 2014 году уехал из Донецка, мне тогда 14 лет было, с тех пор не был там. С радостью бы вернулся в Донецк, если бы была возможность»;

Матвей: «Уже полтора года не был в Донецке, очень скучаю. Донецк – самый лучший город и родной»;

Сергей: «Очень скучаю по Донецку».

Читайте также: