В «ДНР»: Житель Макеевки показал цены на продукты (Фото). Новости

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В «ДНР»: Житель Макеевки показал цены на продукты (Фото)

ДН

11.03.19 10:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур побывал на местном центральном рынке и показал цены на продукты. Запечатленные кадры он опубликовал в соцсети.

В Макеевке на рынке можно купить:

  • сало – 150 руб. (60 грн по местному курсу на 11.03.2019);
  • сало с прорезью – 300 руб. (120 грн);
  • говядину на косточке – 270 руб. (108 грн);
  • говядину мякоть – 390 руб. (157 грн);
  • свинину – 230 руб. (92 грн);
  • свиную печень – 80 руб. (32 грн);
  • домашнюю курицу – 160 руб. (64 грн), 195 руб. (78 грн) за штуку;
  • жир – 25 руб. (10 грн) стаканчик объемом 200 мл.

Также торговцы предлагают (цена за кг):

  • помидоры – 200 руб. (80 грн);
  • огурцы – 150-200 руб. (60-80 грн);
  • капусту белокочанную – 60 руб. (грн);
  • капусту молодую – 200 руб. (80 грн);
  • капусту пекинскую – 90 руб. (грн);
  • творог – от 200 руб. (80 грн);
  • яйца – от 60 руб. (24 грн) за десяток;
  • махан – от 250 руб. (100 грн) за палку;
  • домашний хлеб – 20 руб.(8 грн) за буханку.

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