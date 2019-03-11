В «ДНР»: Житель Макеевки показал цены на продукты (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур побывал на местном центральном рынке и показал цены на продукты. Запечатленные кадры он опубликовал в соцсети.

В Макеевке на рынке можно купить:

сало – 150 руб. (60 грн по местному курсу на 11.03.2019);

сало с прорезью – 300 руб. (120 грн);

говядину на косточке – 270 руб. (108 грн);

говядину мякоть – 390 руб. (157 грн);

свинину – 230 руб. (92 грн);

свиную печень – 80 руб. (32 грн);

домашнюю курицу – 160 руб. (64 грн), 195 руб. (78 грн) за штуку;

жир – 25 руб. (10 грн) стаканчик объемом 200 мл.

Также торговцы предлагают (цена за кг):

помидоры – 200 руб. (80 грн);

огурцы – 150-200 руб. (60-80 грн);

капусту белокочанную – 60 руб. (грн);

капусту молодую – 200 руб. (80 грн);

капусту пекинскую – 90 руб. (грн);

творог – от 200 руб. (80 грн);

яйца – от 60 руб. (24 грн) за десяток;

махан – от 250 руб. (100 грн) за палку;

домашний хлеб – 20 руб.(8 грн) за буханку.

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