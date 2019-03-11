«Властям» – позор: В Луганске показали отделение патологии новорожденных (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в отделении патологии младенцев в роддоме по ул. Якира срочно требуется ремонт – везде грибок, щели в деревянных окнах, сыплется штукатурка. Как выглядит отделение, местные жители показали в соцсетях.

«Отделение патологии младенцев на Якира. При входе испытываешь шок от того, в каком там все состоянии… Жена с ребенком пользовались дополнительно обогревателем, сильно дуло через щели в деревянных окнах. При этом персоналу – спасибо, добросовестно делают свою работу, в отличие от того же роддома. Вопрос к власть имущим: может, вместо открытия очередного памятника, салюта, концерта на площади и т.д., сделаете ремонт в отделении, где лечат младенцев? Такое положение дел убило во мне все остатки уважения к этой власти», – пишет Данил.

Жители Луганска отмечают, что ремонт требовался уже много лет назад:

Ирина: «Еще 10 лет назад лежали так же – с обогревателем»;

Анастасия: «8 лет назад лежали, тоже с обогревателем и окно одеялом завешивала».

Луганчане возмущены тем, в каком состоянии находится отделение и выход из него, а также бездействием «власти»:

Андрей: «Может, это технический выход для персонала? У ребенка патология появится, если его будут проносить и штукатурка обвалится на него. Грибок на потолке еще показался или то потолок такой мокрый… Ну персонал не причем, что нет должного финансирования. Благо, они там согласны работать в этих условиях»;

Юлия: «Отделение, которое сейчас на втором этаже, где стационар, было за стационаром (возможно, это одно и то же здание с патологией новорожденных, не была и не знаю где оно). Переехало грудничковое (которое сейчас на втором этаже) из-за того, что обвалился потолок»;

Елена: «Нет, выход не технический... "центральный"… В октябре 2018 года там была с малышом. Да! Первая реакция – это шок. Потребовалось несколько дней, чтоб прийти в себя! Все девочки новые пару дней ревут там. Персоналу – спасибо! "Властям" – позор! Тоже были с обогревателем. В роддоме была жара, а в отделении патологии новорожденных отопления еще не было»;

Татьяна: «Согласна с автором на 100%. До убогих учреждений властям нет дела»;

Екатерина: «Лежали с малышом летом 17-го. Там холодно даже в июле, когда на улице +30. Жесть... Персонал отличный»;

Ирина: «Низкий поклон медикам, работающим сейчас у нас в таких условиях и на такой зарплате»;

Анастасия: «Стало очень жутко от увиденного, жаль только, не будет никакой реакции властей на это все. Власти гребут под себя, а на народ им все равно, стало только хуже с новыми властями»;

Татьяна И.: «Там и 3 года назад плесень была. А потом у детей болячки»;

Татьяна Ш.: «Лежала год назад с дочкой с желтушкой месяц, один туалет – и тот в конце коридора, а о холоде, 2-х обогревателях в палате и ржавой воде из крана я вообще молчу... Персонал замечательный, одно радовало»;

Анна: «О концертах и салютах в точку, задолбали. Пыль в глаза людям. Песни и пляски, а кругом разруха полная. В больницах жесть. Врачи все свалили из Луганска. Те, кто остался, работают на одном энтузиазме. Лучше б деньги в нужное русло пустили, а так – на ветер».

Напомним, что в неподконтрольном украинской власти Донецке показали, в каком плачевном состоянии находится нулевой этаж одного из центральных медучреждений, известного как бывшая Областная центральная клиническая больница (ОЦКБ), позднее переименованная в Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ им. Гусака).

Также сообщалось, что в Украине после старта медицинской реформы значительно увеличилась зарплата врачей. Так, в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) врач-педиатр, с которым заключили декларацию максимум пациентов, в октябре получил 18 767 грн. Ранее он зарабатывал 8 тыс. грн.

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