Донбасс и Крым: В Украине разработан законопроект «О переходном периоде». Новости

В Украине разработан законопроект «О переходном периоде» для возвращения неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма. Об этом рассказал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Это закон, который дает абсолютно четко прописанный алгоритм, как мы будем разворачивать все, что в течение 5 лет шло не в ту сторону. Оккупанты поглощали эту территорию, корежили все взаимоотношения. Они попирали все права украинских граждан», – говорит он.

По его словам, в законопроекте «О переходном периоде» есть четкая последовательность действий по восстановлению украинской власти на неподконтрольных территориях и восстановлению прав украинских граждан. «Политических прав, гражданских прав, прав собственности и бизнеса, и других. Это все очень четко прописано», – уточнил Сенченко.

«У нас есть свое понимание особого статуса, не Донбасса, а всех освобождаемых территорий. В законе это прописано не в виде лозунга, а в виде четкого алгоритма, как это будет реализовываться. Наше понимание заключается в следующем – всю полноту ответственности за восстановление полноценной мирной и безопасной жизни людей на освобождаемых территориях должна принять на себя центральная украинская власть. На переходный период», – рассказал эксперт.

Сенченко подчеркнул, что законопроект «О прощении» никого не освобождает от уголовной ответственности за преступления на Донбассе или в Крыму, но предусматривает смягчение наказания по ряду статей Уголовного кодекса Украины и виды альтернативного наказания. Он также заявил, что для возвращения Донбасса и Крыма Украине нужно постконфликтное законодательство, а из 6 млн украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях, около 1 млн человек могут попасть под уголовную ответственность, согласно действующим сейчас украинским законам.

Напомним, в 2018 году украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Как говорят авторы, в нем учтены все предложения, поступившие в процессе общественного обсуждения законопроекта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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