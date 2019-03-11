В Азовском море, пруду и отстойнике: В «ДНР» сообщают о происшествиях на воде (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки произошло 3 несчастных случая на воде. О двух из них сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», еще об одном – очевидцы в соцсетях.

Как утверждают в «МЧС ДНР», 10 марта в акватории Азовского моря в районе села Безыменное Новоазовского района погиб рыбак. Сотрудники «МЧС» совместно с местными жителями осуществили поиск пропавшего в море рыбака, обследовали акваторию Азовского моря и береговую линию Безыменное-Самсоново. В 400 м от берега было обнаружено и изъято тело погибшего мужчины 1984 года рождения.

В тот же день в отстойнике в Червоногвардейском районе Макеевки сотрудники «МЧС» пожарным багром извлекли из воды тело мужчины. Анкетные данные погибшего и причина гибели устанавливаются.

Сегодня, 11 марта, о происшествии на воде сообщают жители Донецка в соцсетях.

«11 марта 8:45-9:00 МЧС на мосту парка Щербакова достали из воды человека, был наполовину в воде под мостом, труп или нет – не увидела, быстро проходила. "Скорая" приехала. Но, думаю, живой, так как быстро погрузили на носилки и унесли в "скорую". Фото со стороны кафе "Корона"», – написала Елизавета.

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