Тысячи детей из неподконтрольного Донбасса получают украинское образование дистанционно. Новости

В Донецкой области дистанционно получают украинское образование 3 тыс. детей из неподконтрольной украинским властям территории региона, в Луганской – около 800. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Фонд "Открытая политика"» Ирина Жданова.

По ее словам, это существенная цифра, но, если сравнивать с тем, что на неподконтрольном Украине Донбассе в этом году около 120 тыс. детей нуждаются в получении свидетельств об образовании украинского государственного образца, это несоразмерные показатели.

«Дистанционная форма, экстернат – это один путь. Ребенку сложно учиться в двух школах, но уже после окончания 9-го класса можно обратиться в образовательные центры Донбасс – Украина и поступить в профтехучилища, колледжи, где предоставят общежитие. А если вы заканчиваете 11-й класс, то можете поступить в университет», – отмечает Жданова.

Эксперт напомнила, что в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения.

«Для этого не нужно иметь ID-карту, украинский аттестат или сдавать ВНО. Вы можете приехать в образовательный центр и за 5 дней решить все эти проблемы. Должна быть фотография. Абитуриенты обращаются с теми документами, которые у них есть на руках – свидетельство о рождении. Они приезжают, а уже в образовательном центре максимально содействуют и помогают», – говорит общественница.

«Оформление ID-карты может длиться дольше, но за 5 дней можно сдать два экзамена – по украинскому языку и истории Украины, и вступительный экзамен по специальности, которую хотите получить. Часто на период вступительной кампании образовательные центры предоставляют бесплатно общежития, и более того – обеспечивают транспортом от КПВВ», – добавила Жданова.

Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса, желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища в этом году, могут бесплатно получить консультации, обратившись на «горячую линию» проекта «Доступное образование» по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522;

Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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