Сводка из зоны ООС за 10 марта: Версии сторон конфликта. Новости

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Сводка из зоны ООС за 10 марта: Версии сторон конфликта

11.03.19 09:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования в минувшие сутки не нарушали режим прекращения огня. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

10 марта НВФ огонь по позициям Объединенных сил не открывали.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 8 единиц. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка и Ясиноватая. При обстрелах применялись гранатометы и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР)».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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