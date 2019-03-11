Два документа: Эксперт рассказал об альтернативе Минских соглашений. Новости

Законопроекты «О прощении» и «О переходном периоде» достаточно емкие и являются альтернативой Минским соглашениям в вопросе возвращения неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма. Об этом рассказал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Эти два закона в сумме – это полная альтернатива минской формуле. Минская формула, ее также называют "формулой Штайнмайера", на самом деле – это формула Путина», – сказал он.

По его словам, законопроект «О прощении» содержит также приложения на примерно 100 страницах. «Не так просто что-то поменять в Уголовном кодексе. Это тонкие инструменты… Мы работали над тем, чтобы человек, даже не имея юридического образования, но заинтересованный в том, чтобы разобраться, прочитав презентацию, а потом закон, смог для себя однозначно сделать вывод, к какой категории он относится», – отмечает Сенченко.

«В первом законе есть статья 2, которая миллионам людей в Крыму и на Донбассе дает однозначный ответ: вы нам не враги, вы – жертвы российской агрессии и оккупации, а не пособники оккупантов. Это очень четко записано. А вот тысячам людей, которые совершили преступления, дает четкий ответ, что если вы совершили тяжкое преступление, то никакого прощения вам не будет. Если преступления средней и малой тяжести, то можно рассчитывать на альтернативу [уголовной ответственности в виде лишения свободы]», – продолжил он.

Эксперт уверяет, что законопроект «О переходном периоде» также имеет четкий алгоритм для восстановления украинской власти на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, в отличие от минской формулы, где в Крыме вообще не упоминается.

«На тему амнистии альтернативой является закон "О прощении", а на тему особого статуса и выборов альтернативой является закон "О переходном периоде", и он шире этих двух компонентов», – сообщил Сенченко.

Глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» подчеркнул, что законопроект «О прощении» никого не освобождает от уголовной ответственности за преступления на Донбассе или в Крыму, но предусматривает смягчение наказания по ряду статей Уголовного кодекса Украины и виды альтернативного наказания.

Он также заявил, что для возвращения Донбасса и Крыма Украине нужно постконфликтное законодательство, а из 6 млн украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях, около 1 млн человек могут попасть под уголовную ответственность, согласно действующим сейчас украинским законам.

Напомним, в 2018 году украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Как говорят авторы, в нем учтены все предложения, поступившие в процессе общественного обсуждения законопроекта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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