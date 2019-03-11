В Луганске столкнулись легковые автомобили (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Как уточняют луганчане, авария произошла 7 марта около 22:00 на пересечении улиц Советской и Оборонной: столкнулись два легковых автомобиля, один из которых, по всей видимости, от сильного удара въехал в ограждение. О пострадавших в ДТП неизвестно, однако участники аварии разыскивают очевидцев ДТП.

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