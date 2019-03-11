Выпускники вузов-переселенцев из Донецка ценятся и в Украине, и за рубежом. Новости

Выпускники вузов-переселенцев из Донецка ценятся и в Украине, и за рубежом, а поэтому работодатели заранее заключают с ними контракты. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Фонд "Открытая политика"» Ирина Жданова.

«В Покровске работает перемещенный Донецкий [национальный] технический университет. У них недавно был заключен договор с очень крупным предприятием о трудоустройстве [студентов]. Это чрезвычайно важный индикатор, что выпускники ДонНТУ в Покровске затребованы на рынке труда», – говорит она.

«Они могут работать не только в этом регионе, где работодатели – крупные предприятия, которые уже сейчас заключают договор, чтоб к ним шли работать, и оплачивают и общежитие, и стипендию этим выпускникам, но я встречалась с ректором, и он говорил, что очень много их выпускников за границей», – продолжила Жданова.

Общественница подчеркнула, что технические специальности, по которым получают образование в вузах-переселенцах из Донбасса, востребованы не только в Украине. «Они ценятся. И выпускники этих вузов, в частности Донецкого национального университета в Виннице, имеют гарантию трудоустройства», – сообщила она.

Эксперт отметила, что в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения, а в 2019 году нуждаются в получении свидетельств об образовании украинского государственного образца около 120 тыс. детей.

Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса, желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища в этом году, могут бесплатно получить консультации, обратившись на «горячую линию» проекта «Доступное образование» по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522;

Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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