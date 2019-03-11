Министры переходного периода: Эксперт рассказал об альтернативе особому статусу Донбасса. Новости

На переходный период на Донбассе за восстановление региона и до полного возвращения туда украинской юрисдикции, ответственность должна нести центральная власть Украины, а не новоизбранные местные чиновники. Об этом рассказал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«На Донбассе инженерная инфраструктура во многих местах разрушена, социальная инфраструктура разрушена, предприятия разрушены, шахты затоплены, заводы разворованы и вывезены. Где программы по их восстановлению и источники финансирования от местных органов власти? Какой-то период их там нет, их нужно восстановить», – отмечает он.

«Это означает, что центральный бюджет, зарубежные доноры и т. д. должны финансировать все эти затеи. Возникает вопрос: по путинской формуле мы должны легализовать банду ["Л-ДНР"] в органах власти, они что-то будут диктовать всей стране, а платить будут [за восстановление Донбасса] граждане всей страны – налогоплательщики. Так не будет», – убежден Сенченко.

По его словам, после возвращения Донбасса под контроль украинских властей вместо того, чтобы проводить там выборы, о чем прописано в Минских договоренностях, необходимо предоставить особый статус главам военно-гражданских администраций.

«Законом "О переходном периоде" предлагается внести поправки в закон о Кабинете министров. В регионах есть главы областных администраций. Мы предлагаем внести поправки в закон о Кабмине, чтобы глава Донецкой областной переходной администрации, Луганской областной переходной администрации, Крымской территориальной переходной администрации, Севастопольской городской переходной администрации на переходный период имели двойной статус: глава администрации и министр украинского правительства», – рассказал эксперт.

«Есть огромный клубок проблем, которые нужно решать бегом. И это дает возможность укоротить процедуры, чтобы восстановить мирную жизнь людей», – добавил Сенченко.

Он также заявил, что законопроекты «О прощении» и «О переходном периоде» являются альтернативой Минским соглашениям в вопросе возвращения неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма. Сенченко подчеркнул, что законопроект «О прощении» никого не освобождает от уголовной ответственности за преступления на Донбассе или в Крыму, но предусматривает смягчение наказания по ряду статей Уголовного кодекса Украины и виды альтернативного наказания.

Напомним, в 2018 году украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Как говорят авторы, в нем учтены все предложения, поступившие в процессе общественного обсуждения законопроекта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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