Больше Горловки только Киев: Местный житель показал город (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег проехал по центральным улицам города. Кадрами поездки он поделился в соцсетях.

Горловчанин акцентировал внимание на большой площади города. «Еще кое-что хочу сказать о своем любимом городе. Некоторые думают, что Горловка – это деревня какая-то. Напоминаю, площадь нашего города 422 кв. км… Это больше, чем Одесса, чем Харьков», – сказал он.

«Больше Горловки только Киев и наша Макеевка, которая рядом с нами находится», – добавил Олег.

Олег проехал по пр. Ленина, мимо ЦУМа, магазина «Пятачок», кинотеатра «Шахтер», затем повернул в районе 2-й больницы на ул. Гагарина. На этой улице горловчанин проехал мимо станции переливания крови, ночного клуба «Зефир» и остановился недалеко от площади Победы.

В соцсетях пользователи с насмешкой восприняли заявление:

«Denn Dancer»: «Больше Горловки только Нью-Йорк и Шанхай остались. Такое чувство, что попал в совок 80-х. Есть немного машин. Почти без людей. Общественный транспорт 19 века. Не знал, что такой еще ездит. Реально деревня Урюпинск»;

«Otto von Bismark»: «Трафик ниже типичного раза в четыре. Остались одни пешеходы? Так нет, возле "ЦУМа" такое пешее движение народа, как в 6 утра в понедельник... Визуально ощущение, что уехало больше половины»;

Алекс: «"Лазы" ездят, им лет по 40».﻿

Для справки: самый большой по площади город Украины – это Киев, его площадь – 870,5 кв. км, Макеевка и Горловка входят в число крупнейших по площади городов Украины – 422 км и 426 кв. км соответственно.

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