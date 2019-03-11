Развели свинарник: В Макеевке обсуждают ситуацию с рынком (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке строительный мусор после обрушения крыши торговых рядов на рынке в январе до сих пор не убрали. Эту ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

«Макеевка. Упало еще 11 января. Убирать не собираются. А зачем?! Нужно сначала виноватых найти», – пишет автор поста.

Люди отмечают, что рыночный сбор никто не отменял, однако мусор и обломки шифера никто не убирает:

Александр: «За аренду кому платили? Рынок как свинарник стал!»;

Дмитрий: «И не только рынок, везде свинарник, мирный рынок вообще в г**не утонул, как и сам город»;

«Пушкин»: «Разруха... Развели свинарник»;

Дмитрий: «Как же опустился наш уровень жизни…»;

Артем: «Никому ничего не надо»;

Любовь: «Рыночный сбор никто не отменял»;

«Астхик»: «А шо, шифер со снегом не сошел?».

Среди макеевчан нашлись и те, кто считает ситуацию нормальной. «Че ныть-то, потеплеет – городские службы уберут, на данный момент важнее дороги», – считает Владимир.