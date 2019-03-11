Ситуация в пунктах пропуска днем 11 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Виктор: «13:31. Майорск в Бахмут 60 авто, полиция – пусто»;

«Ботан»: «14:20. Никитовка в Украину: милиция – пусто. Таможня машин около 30».

КПВВ «Марьинка»:

«V»: «10:36. На "Каргилле" в Донецк 30, льгота 15. Движение медленное»;

«25757»: «13:46. На "Каргилле" в сторону Донецка общей примерно 60, льготы столько-то, + левый ряд 8 машин»;

Юлия: «13:47. "Каргилл" из Донецка – от моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «12:35. Еленовка в Донецк 60 основная и 30 льготная, на выезд 90 машин и 40 льготной. Пеших много. В Новотроицком по 10 машин в обе стороны».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «12:03. Час назад в Октябре 30 машин было. В Пищевике столько же. За 2 часа все проехал».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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