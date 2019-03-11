Ситуация в пунктах пропуска днем 11 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 11 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Виктор: «13:31. Майорск в Бахмут 60 авто, полиция – пусто»;
- «Ботан»: «14:20. Никитовка в Украину: милиция – пусто. Таможня машин около 30».
КПВВ «Марьинка»:
- «V»: «10:36. На "Каргилле" в Донецк 30, льгота 15. Движение медленное»;
- «25757»: «13:46. На "Каргилле" в сторону Донецка общей примерно 60, льготы столько-то, + левый ряд 8 машин»;
- Юлия: «13:47. "Каргилл" из Донецка – от моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Житель Донбасса»: «12:35. Еленовка в Донецк 60 основная и 30 льготная, на выезд 90 машин и 40 льготной. Пеших много. В Новотроицком по 10 машин в обе стороны».
КПВВ «Гнутово»:
- Александр: «12:03. Час назад в Октябре 30 машин было. В Пищевике столько же. За 2 часа все проехал».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Читайте также:
Комментарии