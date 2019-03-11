Переселенцы на Донетчине: Где чаще всего регистрируются как ВПЛ. Новости

В Донецкой области по состоянию на 7 марта официально зарегистрировано 486 306 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).
«По состоянию на 07.03.2019 на территории Донецкой области учтено 486 306 семей и 409 788 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 101 284;
- дети – 63 518;
- лица с инвалидностью – 17 137;
- пенсионеры – 304 367.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 158 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 391;
- Краматорск – 47 566;
- Славянск – 34 804;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 094;
- Константиновка – 22 156;
- Марьинский район – 19 150;
- Славянский район – 18 320;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 411;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 659.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня, 11 марта, учтен 1 млн 363 тыс. 891 переселенец из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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