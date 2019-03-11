Переселенцы на Донетчине: Где чаще всего регистрируются как ВПЛ. Новости

В Донецкой области по состоянию на 7 марта официально зарегистрировано 486 306 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

«По состоянию на 07.03.2019 на территории Донецкой области учтено 486 306 семей и 409 788 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 101 284;

дети – 63 518;

лица с инвалидностью – 17 137;

пенсионеры – 304 367.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 158 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 50 391;

Краматорск – 47 566;

Славянск – 34 804;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 094;

Константиновка – 22 156;

Марьинский район – 19 150;

Славянский район – 18 320;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 411;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 659.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на сегодня, 11 марта, учтен 1 млн 363 тыс. 891 переселенец из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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