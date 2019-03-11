У нас свои приметы: В небе над Донецком после грозы появилась радуга (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 11 марта, после грозы, в небе появилась радуга. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Так, в группе в Facebook «Донецк. Штрихи к портрету», где размещены соответствующие фото, дончане обсуждают, что означает появление радуги в небе и предшествующая этому природному явлению гроза:

Людмила: «Гром в марте, к чему?»;

Елена: «Гроза на голые деревья – нехорошо»;

Екатерина: «Ну да, по приметам, плохо»;

Галина: « Да все отлично!!! Не грады, а гроза – отлично!!! У нас свои приметы » .

Еще одна дончанка Eugeniya Marty на своей странице в Facebook отмечает ситуацию как «типичную донецкую погоду». «Еще пятнадцать минут назад было солнце. Потом резко потемнело. Минут десять свистел ветер, ревело, лило, пару раз прогрохотало и даже сверкнуло. Сейчас опять тихо и солнце. Капли на ветках светятся. Типичная донецкая погода. А понтов было!», – пишет дончанка.

В комментариях к этому дончане также демонстрируют свои фото радуги, отмечая, что «без понтов никуда».